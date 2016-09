Verliefde wethouder uit Barendrecht stapt boos op

De Barendrechtse gemeenteraad heeft vanavond na een marathonzitting alsnog wethouder Leon van Noort de deur gewezen. ,,We constateren dat het vertrouwen binnen het college onvoldoende is hersteld. Dit is te wijten aan het handelen van Van Noort'', stelde oppositieleider Leendert Mijnders (SGP).



Een meerderheid dreigde een motie van wantrouwen te steunen, waarna Van Noort zelf afstand nam van zijn functie.



In een korte emotionele verklaring zei hij dat hij 'veel had opgegeven' om wethouder in Barendrecht te worden. ,,Ik ben met mijn drie kinderen naar Barendrecht verhuisd. Er is ook iets moois gebeurd en ik ben verliefd geworden op een ambtenaar. Het is jammer dat u als raad mij dat aanrekent.''



Daarmee kreeg de politieke crisis van vorige week een onverwachte wending. De relatie van Van Noort (42) met een jongere ambtenaar leidde eerst tot een vertrouwensbreuk, omdat de andere drie wethouders vonden dat Van Noort dit eerder had moeten melden. Want een 'privérelatie is onmogelijk te verenigen met een zakelijke relatie'.



Eind vorige week meldde het gemeentebestuur dan weer dat het onderlinge vertrouwen, na enkele indringende gesprekken, was hersteld.



Daar bleek vanavond, tijdens het raadsdebat, maar weinig van. De overige drie wethouders hekelden het feit dat Van Noort 'keer op keer blijk gaf het integriteitsprobleem niet te begrijpen of willen begrijpen'. Met name wethouder Dirk Vermaat (EVB) was kritisch over het ' zeer laakbare gedrag' van zijn collega.