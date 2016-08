Vermiste Karim (15) uit Rotterdam is weer terecht

De politie sloeg dinsdag alarm dat de 15-jarige jongen werd vermist. Hij was voor het laatst gezien bij zijn school aan de Talingstraat in Rotterdam-Zuid.



Karim was niet voor het eerst zoek. Ook vorig jaar vroeg de politie attentie voor de jongen, nadat hij was weggelopen uit de McDonalds aan de Coolsingel. ,,Opvallend is dat hij echt ver loopt'', zei een woordvoerder van de politie toen. ,,Hij houdt niet meer op.''



Slaapplek

Na twee dagen werd de jongen vorig jaar in goede gezondheid aangetroffen op het metrostation Slinge in Rotterdam. Hij was in gezelschap van een man en een vrouw die hem een slaapplek hadden aangeboden.