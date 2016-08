Vermoorde Liduina 'bleef altijd dapper'

Dat zegt Ben de Koning, directeur van de Frankelandgroep in Schiedam, waar Liduina sinds 2012 in de zorg werkte. ,,Dat iemand ons ontvalt is al erg, maar op zo'n manier is natuurlijk helemaal niet te bevatten. Ze was heel geliefd. We hebben Liduina's collega's gisterochtend geïnformeerd. Er is een condoleanceplek ingericht en bieden de collega's die het nodig hebben een helpende hand.'' Liduina wordt door een vriendin, die alleen anoniem wil reageren, 'een dappere strijder' genoemd. ,,Ze heeft niet veel geluk gehad in haar leven, maar bleef altijd dapper knokken voor betere tijden.'' Frits Visser, eigenaar van een uitgeverij in Friesland, had Liduina vijf jaar geleden nog in dienst. ,,Als accountmanager. Een goede kracht en een zeer sociaal betrokken persoon'', reageert hij. "Ze heeft helaas op privégebied veel tegenslag gehad in haar leven.''

Verdachte

De politie wil nog steeds niets zeggen over de relatie tussen Liduina en de 37-jarige verdachte die na de moord is aangehouden. ,,In het belang van het onderzoek kunnen we daar nog geen mededelingen over doen'', reageert een woordvoerder.



Volgens de buren is de verdachte, die zelf de politie alarmeerde, haar ex en kwam hij de laatste tijd zeer regelmatig bij haar over de vloer. Hij zou ook de vader zijn van Liduina's dochter (9), die thuis was toen haar moeder in de vroege ochtend werd omgebracht. Of ze getuige is geweest van het misdrijf, is niet duidelijk. Jeugdbescherming heeft het kind opgevangen.