Vermoorde man leidde dubbelleven

Erik van den Boogaart, de man uit Spijkenisse wiens lichaam in november uit een kanaal in Zeeland werd gevist, leidde een dubbelleven: de politie vermoedt dat hij in de drugshandel zat.

Het lichaam van Van den Boogaart (55) werd verpakt in plastic gevonden in het Schelde-Rijnkanaal bij Rilland. Hij was doodgeschoten. Hoe lang hij in het water heeft gelegen, is onduidelijk: zijn vrouw gaf hem half juli op als vermist, maar zij had toen al weken geen contact meer met hem, zegt de politie.

Dat de man in de drugshandel zat, valt af te leiden uit zijn gedrag: hij kocht vorig jaar in Antwerpen voor bijna 70.000 euro sieraden, waaronder een duur herenhorloge van het merk IWC. Hij beschikte over grote hoeveelheden contant geld en rekende overal met cash af. Hij verbleef begin 2016 lang in hotels in Antwerpen.

Vakantiepark

Van den Boogaart werkte al ruim twintig jaar bij een bedrijf in de Rotterdamse haven dat bulkgoederen opslaat en transporteert. Hij woonde met zijn vrouw in Spijkenisse. Na een ongeluk op zijn werk in 2015 belandde hij in de ziektewet: hij was daarna nauwelijks nog thuis. Waar hij was en met wie zou hij niet verteld hebben. De politie weet inmiddels dat hij in ieder geval een tijdje op een vakantiepark in Zuidland woonde.

In juni vorig jaar leende Van den Boogaart een auto. Met die auto, een zwarte Hyundai Santa Fé, vertrok hij op 15 juni. Dat was ook de laatste dat zijn vrouw hem zag. De auto werd op 19 oktober terug gevonden aan de Sint-Janshaven in Rotterdam Charlois.