Verontreinigd papierafval onderschept in Rotterdamse haven

De inspectie heeft de Britse papierhandelaar gewaarschuwd. Met dit bedrijf zijn afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. De handelaar had het papier gekocht van een Ierse producent maar is er zelf verantwoordelijk voor dat het niet vervuild geëxporteerd wordt.

De ILT is ook met de Ierse autoriteiten in gesprek om te zorgen dat deze verontreinigde transporten al in hun eigen land stoppen. Op hun verzoek is een deel van het vervuilde papierafval in Nederland verwerkt, op kosten van de Ierse producent.

Het afval zou van Ierland via Rotterdam naar China gaan. Er zijn in totaal 475 containers gecontroleerd. In 160 containers is vervuild papier aangetroffen. Daarvan zijn 107 containers teruggestuurd naar Ierland. De inhoud van de resterende 53 containers is in Nederland verwerkt.