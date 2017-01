Verschil van dag en nacht

Elegant zijn de witlofblaadjes gevuld met kweepeercompote en kaaskruim. Ook de gegrilde sardines zijn heerlijk: subtiel gekruid met komijn en kaneel, bijna zoetig. De avocado met buikspek en haringkuit (die geen echte haringkuit is) valt een beetje tegen. De zachte smaken verdwijnen in de citrusdressing. De octopus daarentegen is geweldig. Zacht gestoofd met een krokant buitenkantje. De gerookte feta ligt in wel erg flinke brokken op het bord, maar met de frisse tomatensalsa erbij is het hemels.



Kippendijen

Onze hoofdgerechten zijn ook in orde, maar halen het niet bij de voorafjes, op de malse gegrilde kippendijen na: de kip met uitgesproken frisse groene kruidendressing, een pepertje, pompoen en amandelen is er een om voor terug te komen. De paella is helaas vlak van smaak. Het blijft daardoor een wat flauwe rijstebrij met mosselen, garnaal en inktvis, plus minimale stukjes konijn (de aanwezigheid van het vlees merken we vooral aan de kleine botjes die we vinden).



Ook de zacht gegaarde runderwang heeft in potentie veel meer verrukkelijks in zich dan we nu proeven. Het plakje gesmolten eendenlever voegt daar eigenlijk weinig aan toe. Ayla revancheert zich glansrijk met de bosbessen-lavendeltaart. 'Verslavend lekker' is het unanieme commentaar aan tafel.