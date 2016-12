Verslaafd aan 'doekies verven'

In 2010 exposeert Faasen zijn eerste werken in een ruimte in Kralingen. Vrijwel alle tien de doeken worden verkocht. ,,Dit succes was voor mijn ouders uiterst geruststellend. Ik heb zelf nooit enige twijfel gehad over een 'kleurrijke' toekomst'', vertelt de kunstenaar met een glimlach. Van het geld koopt hij een ticket naar New York. ,,Ik verbleef in Williamsburg, Lower East Side Manhattan. Op zoek naar andere hedendaagse kunstenaars en geschikte galeries heb ik daar dagenlang gestruind. Ik had me nog nooit zo vrij gevoeld.''



Vrij voelt hij zich ook in zijn atelier in thuishaven Rotterdam waar hij geboren en getogen is. Tijdens de nachtelijke uurtjes schildert Faasen erop los, terwijl vrienden langskomen om muziek te maken en snode plannen te smeden. ,,De schilderijen die we maken zijn eigenlijk afvalproduct van de gesprekken die gevoerd worden. We noemen onze kunstvorm het 'maniakisme', ieder persoon heeft een mani, wat latijns is voor 'waanzin'. We willen het meest waanzinnige in onszelf naar voren brengen.''



Doekies

De meeste schilderijen aan de wand zijn gemaakt door het kunstenaarstrio, maar ook hangen er werken van individuele hand. Faasen: ,,Ik noem het zelf liever doekies, en niet schilderen, maar verven. Verven is de enige echte verslaving die ik heb. Als ik twee dagen op vakantie ben, verlang ik alweer naar die kleurrijke jus.''



Vorige maand mochten Roderik en zijn kompanen exposeren en live schilderen in de backstage lounge van de MTV Awards in Ahoy Rotterdam. Tientallen bekende muzikanten werden pontificaal voor zijn schilderijen geïnterviewd, waardoor beelden van zijn werk de hele wereld overgingen. ,,Ik heb hier veel goede contacten opgedaan. Deze week vliegen we naar Londen, naar iemand die mijn schilderijen in Los Angeles wil tentoonstellen. Ik wil uiteindelijk de hele wereld over trekken met mijn doeken, maar Rotterdam blijft altijd mijn thuisbasis.''