Verslikvis heeft plaatsje in 'eregallerij' gekregen

De pantsermeerval kwam vorig jaar vast te zitten in de keel van een Vlaardinger die met zijn vriendengroep als stunt een aquarium wilde leegdrinken. De vis moest in het Erasmus MC operatief verwijderd worden.



Directeur Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum is blij met de nieuwste aanwinst voor zijn 'eregalerij'. ,,Hij past mooi in onze tentoonstelling van dode dieren met een verhaal. Het is daarnaast ook de eerste vis binnen deze collectie. Dat maakt hem toch wel een beetje bijzonder.''