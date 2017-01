'Vervoer gehandicapten in gewone lijnbus'

Volgens de VVD-bestuurder ziet de Metropoolregio, die opdrachtgever is voor het openbaar vervoer in deze regio, grote voordelen. ,,Als het een succes wordt, dan kan dit systeem naar andere gebieden worden uitgebreid.''



Mourik denkt dat het samen laten reizen van gehandicapten en zieken met 'gewone' ov-passagiers dé oplossing is om alle buslijnen op Voorne-Putten overeind te houden. Zo kost het de Metropoolregio minder en ook de vier gemeenten spinnen er garen bij. Want zij krijgen steeds minder geld voor het WMO-vervoer met taxibusjes. Het voorstel levert het busbedrijf bovendien meer klanten op, verwacht Mourik.



Opzet

Het nieuwe systeem zou in 2019 moeten ingaan, omdat eind 2018 het contract met Connexxion afloopt. Een precieze opzet hebben de gemeenten nog niet voor ogen. ,,Ik kan me voorstellen dat de buschauffeur op bepaalde tijden reizigers op bushaltes oppikt en de personen van het huidige WMO-vervoer thuis ophaalt. Of dat we haltes verplaatsen, zodat ze dichterbij plekken komen waar veel gehandicapten wonen'', zegt Mourik. Ook denkt ze aan andersoortige bussen waar meer plek is voor rolstoelen en waar ook bijvoorbeeld speciale beugels zijn aangebracht voor mensen die snel vallen.



,,Wat we niet willen is dat mensen die naar hun werk moeten, veel langer in de bus zitten. En de mensen die met het WMO reizen moeten erop kunnen rekenen dat ze vervoerd blijven worden'', benadrukt de wethouder.



Lege bus

Als de Metropoolregio over vier weken groen licht geeft, dan wil ze met deskundigen nadenken hoe het openbaar vervoer zo goed mogelijk kan worden vormgegeven. ,,Ik verbaas me erover dat er nu elke tien minuten een grote bus rijdt, waar soms niemand inzit. Het ov is al sinds 1950 zo georganiseerd, maar zo leven we ons leven niet meer. Je kunt op rustige momenten ook busjes inzetten. En moet je niet alleen rijden als er vraag is?''



De gemeenten willen dat de vervoerder die de nieuwe concessie krijgt, tien jaar het vervoer mag doen. Dat is een garantie, omdat er wel fiks moet worden geïnvesteerd in de huidige en in nieuwe bussen.



De Metropoolregio wilde gisteren zelf niet reageren.