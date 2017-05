Vervoer van reizigers over water groeit explosief

Zo komt nog dit jaar op de Maasvlakte een ov-knooppunt met een steiger voor de Fast Ferry en de Waterbus. Vanaf daar kunnen de havenwerkers op speciale leen-­e-bikes naar hun werk fietsen.



De plannenmakers zien zich gesteund door de groei die het openbaar vervoer over water doormaakt. De Waterbus vervoerde 1,55 miljoen reizigers in 2013 en hoopt dit jaar de 2 miljoen te passeren. De Watertaxi zag het aantal klanten tussen 2012 en 2016 verdubbelen tot 400.000. Ook de Fast Ferry ziet het aantal instappers stijgen, in 2015 is de grens van 65.000 gepasseerd.



Alternatief

Water geldt als hét alternatief voor de dichtslibbende autowegen. In het rapport Water: personenvervoer vaart er wel bij! spreken de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf, de provincie, de Drechtsteden en de Metropoolregio hun ambities uit. ,,Wij willen dat onze regio bereikbaar en aantrekkelijk blijft om in te wonen, in te werken en in te recreëren'', aldus deze partijen. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat personenvervoer over water dit mogelijk maakt.''



Behalve naar de Maasvlakte kijken de overheden ook naar nieuwe verbindingen tussen Rotterdam en Lekkerkerk, tussen Rotterdam en Pernis en Rozenburg en tussen Schiedam, Maassluis en Rozenburg. En er loopt nog een onderzoek voor een waterbushalte bij het Capelse bedrijventerrein Rivium. In Schiedam komen nog dit jaar watertaxisteigers.