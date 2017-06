Vervuiling Capelse Hoeken neemt toe

De 63-jarige Gerda Allart is het zat. Ze probeert al jaren haar buurt en flat schoon te houden, maar het voelt als vechten tegen de bierkaai. De vuilniszakken hopen zich op, er wordt geplast en gespuugd. Begin vorig jaar liet gemeente Capelle aan den IJssel weten maatregelen te nemen om het probleem aan te pakken.



Dat heeft volgens bewoners niet geholpen. "Het probleem is eigenlijk nooit weggeweest", zegt Allart. "We hebben het gevoel dat we niet serieus genomen worden door de gemeente en de verhuurder, omdat we telkens weer met een klacht komen."



Om die reden is Allart begonnen met alles vast te leggen wat ze tegen komt. Ze maakt foto's van de enorme vervuiling in en om haar flatgebouw in de Hoekenbuurt. "Er moet strenger worden opgetreden. Vroeger hadden we een huisbaas, maar daar is allemaal op bezuinigd", zegt de bewoonster, die er al 42 jaar woont.