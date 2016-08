Verwaarloosde 'Gabo' naast Bijenkorf eindelijk opgeknapt

De deplorabele staat van deze prominente sculptuur is al lange tijd een doorn in het oog van veel Rotterdammers. Tot dusver liep elke poging om 'Gabo' te redden spaak. De eigenaar heeft de knoop doorgehakt en trad hierover in overleg met de gemeente Rotterdam en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Morgen ligt het restauratieplan op tafel bij de commissie voor Welstand en Monumenten.



Tot grote blijdschap van wethouder Pex Langenberg (cultuur, D66): ,,Het verheugt mij dat dit Rijksmonument weer de uitstraling gaat krijgen die hoort bij deze centrale plek voor De Bijenkorf aan de Coolsingel.''



Onthulling

Het beeld werd vervaardigd in 1956 en 1957 op basis van een tekening en modellen van de uit Rusland afkomstige Amerikaanse kunstenaar Naum Gabo. De bouw vond plaats in de constructiewerkplaats en machinefabriek Hollandia in Krimpen aan den IJssel. Het kunstwerk werd onthuld op 21 mei 1957. Het was in die tijd het grootste openbare kunstwerk in de openbare ruimte.



De stad en de eigenaar beogen een 'goed gedocumenteerde restauratie'. ,,Het doel is om zoveel mogelijk de originele uitstraling van het beeld terug te halen, gebruik makend van de originele technieken'', aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Met de indiening van het plan van aanpak is een aanvang genomen met de restauratie.''