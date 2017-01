Verwarde messentrekker Rotterdam-Zuid juist overgeplaatst na incidenten

De 37-jarige man reisde woensdagmiddag uit het Limburgse Thorn naar zijn oude woonplek in Rotterdam. Eerder op de dag had hij al telefonische bedreigingen geuit en gedreigd naar Rotterdam te komen. Toen hij daadwerkelijk op de Schoonegge aankwam, zwaaide hij met een mes. De politie wist hem te overmeesteren. ,,Gelukkig heeft de politie snel en adequaat opgetreden en is de man ingerekend’’, stelt de gemeente. ,,Hoewel het geen bewoner betreft van de woonvoorziening van Perspektief, de betrokkene niet meer woonachtig is in het Woonhotel, is het vervelend dat zich opnieuw een incident heeft voorgedaan.’’

Zomer

Afgelopen zomer was het een paar keer mis bij de opvang van de stichting Perspektief. De politie schoot onder meer een 38-jarige man in zijn been, die een medebewoner in zijn hoofd en borst had gestoken.



,,Samen met de gemeente en beheerscommissie met bewoners is een flink aantal maatregelen genomen om te zorgen dat de bewoners van de wijk en die van het Woonhotel op een prettige en veilig wijze samen kunnen leven. Naast het inzetten van extra beveiliging is ook een aantal cliënten, waaronder deze man, overgeplaatst naar andere instellingen. Hierover zijn de bewoners in de wijk geïnformeerd. Die maatregelen zijn succesvol gebleken’’, stelt de gemeente die ‘goede zorg en huisvesting wil bieden voor ieder die dat nodig heeft’.



,,Iedereen verdient een thuis, maar tegelijkertijd moeten omwonenden van bijzondere woonvoorzieningen er van op aan kunnen dat zij veilig kunnen wonen en leven in hun eigen buurt. Als blijkt dat aanvullende maatregelen nodig zijn, dan zullen we deze treffen.’’