Verzin jij de naam van het neushoorntje in Blijdorp?

Laat je creativiteit de vrije loop. Want deze bijzondere aanwinst van de populaire Rotterdamse attractie verdient een bijzondere naam, vindt neushoornverzorgster Sunny Blom. ,,Het is een prachtig dier'', zegt ze. ,,Die kleine was nog maar een uurtje oud, en kon al op eigen benen staan. Een zeer ondernemende dame, erg speels en ze knabbelt overal aan, terwijl ze nog volop drinkt. Ze is ook nergens bang voor. Van de week stond ze vijf minuutjes buiten omdat we het hok moesten schoonmaken. Nou, alsof ze er al jaren rondloopt.''



Het publiek geniet met volle teugen van het mini-dikhuidje, dat met haar kleine nieuwsgierige oogjes en guitige oortjes de show steelt in Diergaarde Blijdorp. De belangstelling was voor de geboorte al enorm. Ook tijdens de bevalling op 14 februari - het frivole neushoorntje is een Valentijnsbaby! - keken veel mensen mee. Inmiddels zijn de neushoorncams 1,2 miljoen keer bekeken via de app en de site.



Lettergrepen

Diergaarde Blijdorp en het AD hopen op massale belangstelling voor deze namenwedstrijd. Deelnemers hebben drie weken de tijd om een passende naam voor het neushoorntje te verzinnen. ,,We hebben het liefst een naam die niet langer is dan drie lettergrepen, en eentje die door de verzorgers makkelijk is uit te spreken of in te korten'', zegt woordvoerder Constance Alderlieste van Blijdorp. Bovendien wijst ze erop deze neushoorn-soort voorkomt in Noord-India en Nepal. ,,De naam Namaste stamt ook uit deze streek. Datzelfde geldt voor Gujarat, zoals de vader heet'', legt ze uit.



Een deskundige jury zal zich donderdag 16 maart over de inzendingen buigen. In de jury zitten neushoornverzorgster Sunny Blom, woordvoerster Constance Alderlieste van Blijdorp en AD-columniste Fidan Ekiz. Voor de winnaar liggen mooie prijzen klaar. Zo wordt de gelukkige getrakteerd op een feestelijk dagje Blijdorp, inclusief een ontmoeting met Sunny en een blik achter de schermen bij Namaste en het kleintje. Daarnaast krijgt de winnaar een jaarabonnement op het AD én op Diergaarde Blijdorp. Succes!