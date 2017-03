VID: A29 is kwetsbaar sinds opening A4

Honderd meter in een uur tijd. Automobilisten op de A29 verbeten zich vanochtend in de file, die voorbij leek te kruipen. Sinds de nieuwe A4 er is, is het aantal auto’s op de snelweg enorm toegenomen.

Een vrachtwagen met pech in de linker buis van de Beneluxtunnel. Een ongeluk in de rechter tunnelbuis van de A4. Het zorgde gisterochtend voor een megafile ten zuiden van Rotterdam. En dus stond ook het verkeer in de Hoeksche Waard muurvast.

De Verkeers Informatie Dienst (VID) ziet het steeds drukker worden op de snelwegen. De snelweg door de Hoeksche Waard is daarop absoluut geen uitzondering. Sinds de opening van de nieuwe A4, richting Den Haag, is de A29 een aantrekkelijke ‘doorloper’ voor verkeer naar de Hofstad. ,,Daardoor komt er automatisch meer verkeer op de A29. Dat is geen rocket science’’, zegt Patrick Potgraven van de VID.

Exces

De twee incidenten die gisterochtend in de Beneluxtunnel gebeurden zijn echter een exces, zegt Potgraven. ,,Dat het op hetzelfde moment in beide tunnelbuizen raak is, is een exces. Dan staat het overal vast en dat zaait uit naar de A15 en de A29. Eigenlijk in de hele ‘ruit van Rotterdam’ Op zulke momenten is de A29 erg kwetsbaar.’’

Dat merkt wethouder Paul Boogaard van de gemeente Korendijk al jaren. Zelfs buiten de spitstijden is het aanschuiven. ,,Mijn dochter moest gisteren om 15.00 uur een college volgen aan de Erasmus Universiteit maar zelfs toen stond ze in de file.’’