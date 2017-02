VID: Rotterdam wacht zware avondspits door storm

LiveHet KNMI heeft voor vanmiddag en -avond code oranje afgegeven vanwege zeer zware windstoten. De verwachting is dat er in onder meer Zuid-Holland vanaf de tweede helft van de middag zelfs gevaarlijke windstoten gaan voorkomen van zo'n 100 tot 120 kilometer per uur. In dit liveblog houden we je op de hoogte van het belangrijkste stormnieuws in de regio Rotterdam. Bekijk hier ons landelijke liveblog.