Vier arrestaties tijdens politieactie tegen overvallen op maaltijdbezorgers

Rabobank dubt nog over lening Fey­en­oord-sta­di­on

14:11 Het spel rond de financiering van het nieuwe Feyenoord-stadion is op de wagen. Terwijl de gemeente Rotterdam zich buigt over een aandelenpakket van 40 miljoen euro in dit project, denken de banken in de stad na over een miljoenenlening aan Feyenoord City. De kersverse voetbaltempel is begroot op 365 miljoen euro.