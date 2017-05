Vier kandidaten voor leiderschap bij D66

De andere gegadigden zijn Said Kasmi (41), nu nog Statenlid in Zuid-Holland, en Wichard de Wolf (51), oud-lid van het landelijk D66-bestuur. Nooit eerder streden meer dan twee kandidaten om het leiderschap bij de sociaal-liberalen (zes zetels) in Rotterdam. ,,Altijd goed als D66'ers wat te kiezen hebben'', zegt Schampers. Hij trad begin vorig jaar aan als opvolger van Salima Belhaj, die overstapte naar de Tweede Kamer.



Morgenavond sluit de aanmeldingstermijn. Na het lijsttrekkersdebat, op 6 juni in het Maaspodium, hebben de circa 1.200 leden twee weken de tijd om via internet hun stem uit te brengen. Uiterlijk 30 juni wordt de uitslag bekendgemaakt. Na de zomer volgt de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.



In de wandelgangen werd ook oud-wethouder Korrie Louwes getipt als mogelijke kandidaat. ,,Ik heb dat ook gehoord, maar het is niet waar. Al betreur ik het wel dat zich geen enkele vrouw heeft gemeld. Daarom ga ik mij wél bemoeien met de verdere samenstelling van de kandidatenlijst.''