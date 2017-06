Vierde motorclublid opgepakt voor ontvoering

UpdateTwee leden van motorclub No Surrender zijn vandaag aangehouden op verdenking van mishandeling en ontvoering van een clubgenoot in Breda. De politie liet weten dat 's ochtends in een Rotterdamse gevangenis een 34-jarige Rotterdammer is aangehouden. Later op de dag hield de politie elders in Rotterdam een 34-jarige verdachte uit het Zeeuwse Axel aan.