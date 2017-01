Vijf arrestaties na onderschepping 60 kilo cocaïne in Rotterdamse haven

De politie wist door lopend onderzoek dat gisteren een container met drugs in de haven zou arriveren. Besloten werd om de container 'gewoon' aan te laten komen en te volgen. De container werd naar een loods in De Lier vervoerd. Daar werd vandaag een inval gedaan. Vier mannen werden aangehouden.



Vlak daarna werd een man in Schiedam gearresteerd. De politie stelt dat de man in verband kan worden gebracht met de zaak. Bij hem thuis werd een vuurwapen gevonden.



De politie doet in verband met het onderzoek huiszoekingen in woningen en bedrijven in Schiedam, Vlaardingen, Rotterdam, De Lier en Amsterdam. De vijf verdachten zijn ingesloten en het vuurwapen en de cocaïne zijn in beslag genomen.