Vijf bands strijden om Grote Prijs van Rotterdam

Trau­ma­he­li­kop­ter rukt uit voor man na val van trap

16:58 De traumahelikopter is vanmiddag uitgerukt naar een moskee aan de Martinus Steijnstraat in de Afrikaanderwijk in Rotterdam. Een invalide man was daar met zijn invalidewagen van de trap gevallen en is met zwaar lichamelijk letsel naar het ziekenhuis overgebracht.