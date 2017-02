Vijf minuten later zou broertje Ali er niet meer zijn geweest

Als hij vijf minuten later de badkamerdeur met een ijzeren staaf had opengebroken, was zijn 14-jarig broertje Ali er waarschijnlijk niet meer geweest. De 24-jarige Boyko Dimitrov staat een dag later nog te trillen. Niet alleen vond hij zondagavond zijn broer bewusteloos in de douche, niet veel later werd het hele portiek ontruimd aan de Wuysterstraat, in de Rotterdamse Tarwewijk. De reden: koolmonoxidevergiftiging, vanwege een lekkende cv-ketel in de badkamer.

Het is het zoveelste geval in korte tijd in deze regio. De brandweer is deze koude maanden opnieuw met een campagne begonnen om mensen te wijzen op de gevaren van lekkende geisers, waarbij koolmonoxide vrijkomt. Dat gas (geur- en reukloos) bindt zich aan de rode bloedcellen, in plaats van zuurstof. Dat leidt tot misselijkheid en duizeligheid, na verloop van tijd volgt de dood. Het aantal slachtoffers is al een tijdje stabiel; in Nederland sterven gemiddeld tien mensen per jaar aan deze vergiftiging.

Douchen

Quote Ik maakte me zorgen en begon op de deur te bonzen. 'Ali, Ali!' riep ik Boyko Dimitrov Dimitrov wist zijn broertje gelukkig net op tijd te redden. De 14-jarige jongen was die dag nog naar de Efteling geweest, vertelt de oorspronkelijk uit Bulgarije afkomstige Dimitrov. ,,Hij had net filmpjes laten zien van de attracties. Vervolgens ging hij eventjes douchen. Dat zou tien minuten duren, vertelde hij nog.''



Dimitrov hoorde dat de douche was dichtgedraaid, maar zijn broertje kwam niet naar buiten. ,,Ik maakte me zorgen en begon op de deur te bonzen. 'Ali, Ali!' riep ik.''



Toen er geen reactie kwam, besloot hij de deur in te trappen. Dat lukte niet meteen, maar met een ijzeren staaf wist hij alsnog de deur open te breken. ,,Daar lag hij bewusteloos op de grond. Ik bracht hem naar buiten en belde meteen 112'', vertelt hij.

Het giftige gas had zich via gaten en kieren inmiddels verspreid door het hele portiek. Alle bewoners moesten hun huis uit.

Zuurstofmasker

Logo Volledig scherm Ali kreeg een zuurstofmasker op. © Dreamstime ,,Ik wou net het journaal kijken en ineens was ik zelf het nieuws'', vertelt onderbuurman Rob Simoskie. Zelf had hij nog nergens last van, maar uit onderzoek bleek dat ook hij te veel koolmonoxide in zijn bloed had. Samen met vijftien andere bewoners moest hij naar het ziekenhuis. ,,Drie kwartier lang kreeg ik een zuurstofmasker op. Pas rond tien uur 's avonds was ik weer thuis.



Ali, het zwaarste slachtoffer, kreeg een speciale behandeling. Hij moest naar Amsterdam, waar het ziekenhuis beschikt over een hogedrukkamer. Dat zou de opname van het zuurstof moeten bevorderen. Dimitrov laat een foto zien van zijn broertje in de cabine: eerst met een zuurstofmasker op, op de tweede foto steekt hij zijn duim omhoog. ,,Nu gaat het weer goed met hem.''

Eenzelfde speciaal transport gebeurde zaterdagavond, bij een koolmonoxidevergiftiging in Capelle aan den IJssel. Drie slachtoffer werden toen doorgestuurd naar Antwerpen, om daar te herstellen in een hogedrukkamer.

,,In Rotterdam zijn er geen ziekenhuizen met een hogedrukkamer. Vandaar dat de slachtoffers zijn doorgestuurd naar ziekenhuizen in Amsterdam en Antwerpen'', legt een woordvoerder van de Veiligheidsregio uit.

De gedachte is dat koolmonoxide, dat zich bindt aan de rode bloedcellen, eerder wordt afgebroken als zuurstof onder hoge druk in het lichaam wordt geperst.

Verbazing

Deze speciale behandeling leidt echter tot verbazing bij Roelf Breederveld, hoogleraar Acute Brandwondengeneeskunde. Volgens hem is het een zinloze behandeling. Gewoon een zuurstofmasker werkt net zo goed, zegt hij. ,,Slachtoffers behandel je door zoveel mogelijk zuurstof te geven. Maar ik ken geen wetenschappelijk bewijs dat een hogedrukkamer effectief is. Ik vind het vreemd dat hiervoor wordt gekozen. Het staat ook niet in de ambulance-protocollen.''