Vijf vragen over een hoofddoekverbod op school

Komt zo’n hoofddoekverbod vaker voor?

Ja. In Rotterdam verbieden minstens tien basis- en middelbare scholen het dragen van een hoofddoek. Het Emmauscollege, Farelcollege, Laurens Lyceum, de Roncalli Mavo en De Hoeksteen vinden een hoofddoek niet passen bij hun christelijke of katholieke karakter. In een interne notitie van CVO Accent staat: ‘Je mag gelovig zijn, maar je hoeft niet elke dag met traditionele kledingdracht naar school te komen’. Op de protestantse basisscholen Willem van Oranje en Savornin Lohman mag een meisje vanaf groep 7 een hoofddoek dragen, mits haar ouders bij de schooldirectie hun motivatie en de keuzevrijheid van het kind hebben toegelicht. Op de niet-christelijke Rotterdamse Schoolvereniging mogen leerlingen nooit een hoofddoek dragen.

Worden alleen hoofddoeken verboden?

Nee. Er is bijna geen klas te vinden waar je een petje mag dragen en er zijn volop scholen die blote buik-shirtjes of blote bil-broekjes weren. Op gereformeerde scholen, zoals het Wartburg, mogen meisjes geen broek dragen en moet hun rok een minimale lengte hebben. Jongens zijn er niet welkom in een korte broek, net als op het Avicenna College. Op deze islamitische middelbare school is strakke of blote kleding voor meisjes uit den boze.

Mag een school zulke regels hanteren?

Elke school mag bepaalde kleding weren als bijvoorbeeld de communicatie door gezichtsbedekking wordt belemmerd of als de veiligheid bij gym in het geding komt. Maar een openbare school mag uitingen van religie, zoals een hoofddoek, niet verbieden. Met zo’n verbod zou onderscheid gemaakt worden op grond van godsdienst en dat is in strijd met de wet.

Maar waarom is het hoofddoekverbod dan zo wijdverspreid?

Omdat scholen met ‘bijzonder onderwijs’, zoals op religieuze grondslag, dit wél mogen invoeren om zo hun identiteit te bewaken. Ze mogen eisen dat hun leerlingen hetzelfde geloof beoefenen, mits zij deze voorwaarde consequent toepassen.