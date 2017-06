Vijfde colonne

Hoe erg kun je de plank misslaan? Het hele land is tot aan zijn nek gepolariseerd, de formatie is nota bene afgeketst op integratie. En ja, óók Rotterdammers luisteren niet naar elkaar.



Aanleiding voor de bijeenkomst in Kantine Walhalla was de nasleep van de mislukte Turkse coup op Rotterdamse bodem. Denk daarbij aan de demonstranten met Turkse vlaggen op de Erasmusbrug. Eén van hen was aanwezig bij het debat: geen Turk, maar een blanke autochtoon. Hij had mee gevlagd uit solidariteit, legde hij uit. ,,Dat zijn de ergste'', hoorde ik mezelf zeggen.



In het panel zat slechts één Turkse Nederlander, sociaal wetenschapper Cemil Yilmaz, en die had zichzelf uitgenodigd. In het publiek een plukje allochtonen, onder wie ikzelf.



Goed initiatief zo'n debat, maar veel levert het (al ruim twintig jaar) nooit op. Een open en constructief debat is vereist, maar vooralsnog onwerkelijk. Sterker nog: we beleven de hoogtijdagen van ontkenningen, het zien van vijanden - ook wanneer ze er niet zijn - het opeisen van de 'bedreigde' eigenheid en cultuur, het willen opleggen van morele en religieuze keuzes aan anderen.