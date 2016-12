Vincent Bakker: in één klap een held na actie op A20

Van installateur tot superheld. Nederland sloot Vincent Bakker in de armen toen hij twee kinderen uit een hevig brandende auto haalde op de A20 bij Schiedam. Met blote vuist sloeg hij op die 20ste oktober een zijraam in om baby Ceyda en haar broertje Timur (2) te redden.



Zijn verhaal, versterkt door camerabeelden van de politie, verscheen in vrijwel alle media. Premier Mark Rutte huldigde de 27-jarige Spijkenisser hoogstpersoonlijk en nog steeds klampt Jan en alleman hem aan. Bakker, een zoon van Surinaamse ouders, is zuinig op zijn heldenstatus. ,,Ik ga geen confrontaties aan'', zegt hij stellig. ,,Dat is het enige dat aan mij is veranderd. Niet dat ik vroeger agressief was, maar als iemand me bijvoorbeeld op de weg afsnijdt, toeter ik niet. Ik laat het gaan. Ik wil niet dat er opeens negatieve verhalen over mij de wereld in komen. Kan ik niet maken, vind ik.''



Meer tijd

Bakker merkt wel dat mensen hem anders benaderen. De installateur van TOM vindt dat een voordeel. ,,Mensen hebben nu meer tijd voor me. Laatst belde ik een ketelfabrikant. Het valt me op dat ze nu beter naar me luisteren. Ik word met meer respect behandeld. Dat merk ik ook op straat en in de winkels. Ik liep in een winkel kerstcadeautjes uit te zoeken. Komt er een verkoopster naar me toe en zegt 'jij bent die held'.''



Vincent Bakker vindt het mooi, maar zijn tweelingbroer Perry is er wel klaar mee. Hij lijkt als twee druppels water op de vijf minuten jongere held en hoort vaak de vraag of hij Vincent is. ,,Mijn broer vindt alle aandacht overdreven. Ik ben van mening dat het goed is om in een wereld met veel ellende ook positieve gebeurtenissen te laten zien.''