Vlaardingen bezorgd over 'haatimam'

24-jarige Rotterdammer gewond na steekpartij in Rotterdam - Noord

17:35 Een 24-jarige Rotterdammer is vrijdagmiddag gewond geraakt nadat hij werd neergestoken op de Van der Sluysstraat in Rotterdam-Noord. De twintiger was net een woning ingegaan, toen hij buiten op straat geruzie hoorde. Toen hij buiten polshoogte ging nemen, werd hij in zijn bovenlichaam gestoken.