Vlaardingen wil ook zoenposters: 'Niets doen is geen optie'

ONS.Vlaardingen gaat het wat Boers betreft vooral om bewustwording. ,,Kijk, bij de oudere generatie zal dit niet veel losmaken. Zij zijn wat traditioneler, maar jonge mensen in Vlaardingen kunnen hierdoor wel op zijn minst erover nadenken. Verliefd worden op wie je wil, daar gaat het om. Al is het jammer dat het nodig is.''



Via schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders hoopt het raadslid dat de 'In Nederland kies je je partner zelf'-posters snel in de haringstad te zien zijn. ,,Natuurlijk is er een kans van slagen. Ik zou niet weten wat je hier precies op tegen zou hebben. Ook in Rotterdam zijn partijen als het CDA en D66 voorstander. En of dit de manier is? Als het choqueert, raken we in ieder geval een gevoelige snaar.''



Boers wil ook nog altijd een multiculturele avond organiseren om verschillende culturen in Vlaardingen bij elkaar te brengen. ,,Dat zou hier mooi bij passen. We gaan dat idee dus weer oppakken. Daarover zijn we ook met Vluchtelingenwerk in gesprek.''