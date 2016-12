Vlaardinger (36) aangehouden na beroving

Moskeeën zamelen geld in na brand Culemborg

13:57 Zeven moskeeën in het land beginnen een inzamelingsactie na de grote brand in het voormalige zwembad in Culemborg, waarin een moskee zou komen. De initiatiefnemers grijpen de vrijdagpreek aan om geld in te zamelen om ,,de materiële schade iets te verzachten'', lieten ze donderdag weten.