Vlaardinger bijna dood door enorme steen op de weg

Een grote knal en dan een schrapend geluid. Dat hoorde Bot zondagnacht toen hij in het donker over de Maassluissedijk reed. Hij haalde zijn auto volledig open aan een grote steen - zo'n 20 bij 20 centimeter - die op het asfalt gelegd was. In een bocht nota bene. ,,Ik dacht: Jezus, wat is dit. Proberen ze me nou te beroven?''



Maar de steen bleek geen truc om de Volkswagen Polo-rijder zijn auto uit te lokken. Het heeft er alle schijn van dat iemand de steen bij de gemeentewerf verderop stal en op de weg legde. Gewoon, voor de lol. ,,Hij was nog onbeschadigd. Ik denk dus niet dat 'ie van een vrachtwagen was gevallen.''



Eromheen rijden lukte de Vlaardinger niet. ,,Er kwam net een tegenligger aan. Daar lette ik op. Toen ik de steen opmerkte, was het al te laat. Ik reed er helemaal over.''



Total loss

Bot bleef achter met de schrik van zijn leven - 'gelukkig hield ik me aan de snelheid, ik had wel dood kunnen zijn' - en een auto die de garage als total loss heeft bestempeld. Zo hangt de uitlaat los en lekt er olie. De honderden euro's schade vallen niet onder de verzekering, weet Bot. Er vond immers geen botsing met een andere automobilist plaats. Zuur, vindt de restaurantmedewerker. ,,Nu werk ik voor niks.''



Omdat hij vermoedt dat de steen van een gemeentewerf komt, wil de Vlaardinger de schade op de gemeente verhalen. Die laat zij niet uit over verantwoordelijkheid, maar zegt de situatie wel 'vervelend' te vinden.



Levensgevaarlijk

De politie roept Vlaardingers op waakzaam te blijven. ,,Dit zijn geen steentjes, maar echte, levensgevaarlijke stenen.'' Zij kan niet zeggen of zulke incidenten vaker voorkomen. Het is nu de hoop dat getuigen zich melden. ,,Deze lui moeten echt gepakt worden.''