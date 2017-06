Vlaardinger houdt virtuele run om amoerluipaard te redden

Na een betaling van 30 euro krijgen zij een startnummer via de mail en stuur ik een bijzonder grote medaille op. Daarna kunnen ze via de pagina hun prestatie delen." Zeker weten of iedereen die een medaille bestelt daadwerkelijk vijf kilometer loopt doet Tessers niet, maar dat ziet hij als een kwestie van vertrouwen. ,,Zelf zou ik geen medaille willen als ik niet heb gerend. En op zich hoeven mensen ook niet te rennen, ze mogen ook gewoon lopen."



Sinds de start van de run in april hebben twintig mensen een medaille besteld. Het grote plakkaat met de kop van het amoerluipaard en de tekst I will survive erop is al naar Amerika, Finland, Engeland, Schotland en Australië gestuurd. ,,Er doen ook Nederlanders mee, al blijft Vlaardingen nog achter. Ik ben eigenlijk de enige Vlaardinger die de run heeft gelopen", zegt Tessers. Hij vermoedt dat dit een nadeel is van een virtuele run: ,,Tot International Amur Leopard Day op 27 september kan men zich inschrijven en dan hebben de deelnemers ook nog tot eind december de tijd om daadwerkelijk te lopen. Dat zorgt in ieder geval bij mijn familie en vrienden voor uitstelgedrag."