Vlaardinger verkoopt zelfgebouwde didgeridoos

Het is 2007 wanneer de Vlaardinger voor het eerst met het geluid van het Australische instrument in aanraking komt. Hij hoort het op een cd en is meteen verkocht. ,,Ik was overdonderd door de monotone, aardse klanken. Je droomt erbij weg. Iedereen denkt aan wat anders. Ik speel wel eens voor kinderen en vraag achteraf waar ze aan gedacht hebben. Ze blijken dan volop gefantaseerd te hebben. Over dieren in de woestijn, bijvoorbeeld. Men zegt: als de aarde een stem zou hebben, zou die klinken als een didgeridoo.''