Vlaardings bedrijf gaat ballastwater zuiveren

Logo Volledig scherm De wolhandkrab. MariFlex aan de Maassluisedijk gaat in de Rotterdamse haven de mobiele zuiveringsinstallatie testen. Het apparaat (de InvaSave300-container genoemd) is uitgevonden door het bedrijf Damen Green Solutions in Gorinchem. Ballastwater kan een bedreiging zijn voor de kwaliteit en leefbaarheid van ons watermilieu wereldwijd. En daarmee onze gezondheid.



Ballastwater, gebruikt om lege zeeschepen mee te stabiliseren, is gevaarlijk doordat het micro-organismen en uitheemse diertjes bevat. Japanse oesters in onze wateren zijn al geen uitzondering meer en ook de Chinese wolhandkrab leeft massaal in de Rotterdamse haven. De beestjes kunnen de voedselketen op zijn kop zetten.

Gedood

Quote Schadelijke mi­cro-or­ga­nis­men worden daarbij gedood Ruud Cogels van MariFlex Het vaak biologisch verontreinigde ballastwater van zeeschepen wordt door het bedrijf MariFlex via een mobiele installatie gezuiverd. ,,Schadelijke micro-organismen worden daarbij gedood'', zegt directeur Ruud Cogels van MariFlex.



Het innovatieve bedrijf (sinds 1981) is een van de marktleiders in de wereld op het gebied van diensten en producten voor het laden en lossen van vloeistoffen, aangeduid als Liquid Cargo Handling en Ship to Ship Services. Daarvoor ontwerpt het onder meer grote pompen en slangen.

Zo werd het bedrijf van Cogels ook ingehuurd voor het leegpompen van de gestrande chemietanker Waldhof in de Loreleybocht in de Rijn met een lading zwavelzuur en de binnenvaarttanker die onlangs tegen de stuw bij Grave voer met een lading benzeen. Ook was MariFlex betrokken bij de bestrijding van de grote olieramp in de Golf van Mexico. Daarvoor leverde het bedrijf hydraulische pompen en speciale veegarmen.

Wetgeving

Ruud Cogels: ,,Grote zeeschepen moeten dit jaar vanaf september met een zuiveringsinstallatie zijn uitgerust of gebruikmaken van een mobiel zuiveringsstation omdat ze verontreinigd of onbehandeld ballastwater niet meer mogen lozen. Dat is bepaald door internationale IMO-wetgeving (International Maritime Organization). In het ballastwater zitten niet-inheemse diersoorten en allerlei organismen die in een vreemde haven terechtkomen en het ecosysteem kunnen verstoren. In de Oosterschelde zitten bijvoorbeeld al veel Japanse oesters die het lokale milieu verpesten.''