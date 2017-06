Vlaardings raadslid in opspraak na handgemeen

Medewerkers van Stroomopwaarts, dat werkzoekenden aan het werk zet in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, waren rondom de Binnensingel in Vlaardingen bezig met groenonderhoud. Dat gebeurde in de buurt van een afvalcontainer. Van der Zande sprak één van hen aan en vroeg hem vuilniszakken náást deze container mee te nemen. De medewerker weigerde. Bij het handgemeen dat volgde, zouden over en weer klappen zijn uitgedeeld.



Desiree Curfs, directeur van Stroomopwaarts, bevestigt het handgemeen en de aangifte. ,,Hoewel wij als werkgever hier geen partij in zijn, betreuren we het op zichzelf staande incident’’, zegt zij. ,,Onze zorg en energie is gericht op de medewerker, die moet zich weer veilig gaan voeren in de uitvoering van zijn werkzaamheden. Wij wachten het onderzoek van de politie af. Zij hebben de taak uit te zoeken wat er precies is gebeurd.’’