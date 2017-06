Vlaardings vulcaanbier populair

Noem het een jongensdroom, noem het een uit de hand gelopen hobby. Feit is dat Vulcaanbier insloeg als een bom. De verhuizing van Hoogstraat naar Vulcaanhaven begin 2016 was pure noodzaak. Zo ook de nieuwe plannen: het voor een deel in gebruik nemen van een buurpand, dat zo'n 1.200 vierkante meter groot is.



In het huidige pand, waar nog volop geklust wordt, moeten bierketels komen te staan. Een middag kunnen brouwen met je vrienden, zo is het idee. ,,Bier ruiken, bier voelen. Het brouwproces erváren. En aan het eind van de dag 50 liter bier gemaakt hebben.''



De Jong heeft zijn handen vrij gemaakt: geen vaste baan meer, de 'carrièrerol' is nu voor zijn vrouw.



Hij gaat de kar trekken, de 'Vulcaanbier bv' leiden. ,,De groei was niet meer bij te benen door het erbij te doen. We zitten in een luxe positie: wij hoeven geen tijd in de zaak te stoppen om deze te laten groeien, maar moeten tijd vrijmaken om de groei bij te kunnen houden.''



Een groot deel van de populariteit van Vulcaanbier, dat overigens buiten Vlaardingen gebrouwen wordt, schrijft De Jong toe aan de eigen promotie-inspanningen. Zo staan 'Vulcanco's' wekelijks op evenementen in de haringstad. De Jong - korte broek, overhemd, onrustige benen - lacht: ,,We doen belachelijk veel.''



Ook als het niet direct geld oplevert. Neem de installatie van burgemeester Annemiek Jetten, afgelopen januari. De Jong bewoog hemel en aarde om met zijn bier aanwezig te zijn. ,,Ik heb de cateraar gebeld en gezegd: al moeten we er geld op toeleggen, we willen daar per se staan.''



Het lukte. ,,En toen stonden we met goede tappers bier te schenken aan al die bobo's. Zoiets levert waardevolle contacten op.''



Ook Jetten nam een glas. ,,Ze vond het lekker, maar haar man is een grotere bierliefhebber.''



De sympathie voor de 'jongens van Vulcaanbier' is groot. De Jong wijst om zich heen. De urinoirs? Gekregen. De houten blokjes met gravure? Een gift. De stoelen? Eveneens een cadeau.''