Vlaardingse agenten wandelen met bewoners verzorgingshuis

Dagje strand eindigt met fatale klap

15:44 Een dag strand veranderde voor de vriendengroep van Nikita van Oudheusden (17) uit Puttershoek gisteren in een nachtmerrie. Hun vrienden Max en Dion kwamen in Strijen met hun scooter in botsing met auto. Bestuurder Max (16) uit Westmaas overleed. Bij de plaats van het ongeval zijn bloemen neergelegd.