Vlaardingse grand café Berlijn voorgoed gesloten

De zaak opende in februari 2015 de deuren aan de Westhavenkade, op de plek waar eerst de Irish Pub zat. Berlijn was tijdens de kerstdagen voor het laatst open. Het is nog onduidelijk wat er met het pand gaat gebeuren.



Mede-eigenaar Tijmen Oldenburger: ,,We hebben net niet genoeg gasten getrokken.'' Een van de oorzaken ligt volgens hem bij de groeiende populariteit van Rotterdam en dan met name de Witte de Withstraat.



De tientallen Vlaardingers die voor het eindejaarsfeest in de zaak al een kaartje hebben gekocht, worden door Oldenburger en zijn compagnon gecompenseerd.