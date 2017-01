Vlaardingse kades weer onder water

Aboutaleb blikt terug op ‘bewogen jaar’ in nieuwjaarsrede

10:59 Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft vanmorgen in zijn traditionele nieuwjaarsrede stilgestaan bij wat hij een ‘bewogen jaar’ noemde. ,,Rotterdam is geen eiland’’,sprak hij. De ontwikkelingen in de wereld – de Brexit, de koers van de Verenigde Staten en de onrust in het Midden-Oosten – raken ook de Maasstad.