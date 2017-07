Vlaardingse raadsleden pleiten voor onderzoek Loggerfestival

Ivana Somers, fractievoorzitter van VV2000/Leefbaar Vlaardingen, is de drijvende kracht achter het raadsonderzoek. Zij ziet het middel, waarbij doorgaans een extern onderzoeksbureau wordt aangesteld, als de enige mogelijkheid om de waarheid boven water te krijgen.



Gemeente en organisatie liggen met elkaar in de clinch. Beide partijen vertellen tegengestelde verhalen over de gemaakte afspraken en de gebeurtenissen ten tijde van het festivalweekend, anderhalve week geleden.



Somers: ,,Voor ons raadsleden voelt het alsof we nu moeten kiezen wie gelijk heeft. Dat is onze taak niet, daar moet een onderzoeksbureau voor komen. Want één ding werd me de afgelopen tijd wél duidelijk: ons beleid klopt niet. Maar voor we dat als raad kunnen aanpassen, moeten we weten waar het knelt.’’