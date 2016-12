Vlaardingse winkeliers bang na gewapende overvallen

Eigenlijk durft ze niet meer in de winkel te werken, de medewerkster die getuige was van de beroving en uit angst voor erger slechts anoniem haar verhaal doet. ,,Bij elke klant die binnenloopt schrik ik opnieuw.''



Vrijdagavond stond ze rond 20.30 uur, net na sluitingstijd, voor de deur van de supermarkt met haar baas en een vriendin te praten. De Vlaardinger was al onderweg naar zijn auto wanneer hij overmeesterd werd door twee mannen op een scooter. ,,Vier keer kreeg hij een schok met een taser. Ik was in shock, heb alleen de politie kunnen bellen. Het was verschrikkelijk. We werken hier met een team van voornamelijk vrouwen. We zijn bang.''



Serie

De overval past in een serie gewelddadige overvallen. Zo was het drie weken geleden raak bij de nabijgelegen Big Bazar. Daar deden drie gewapende mannen een greep in de kassa. In november werd een winkelende Vlaardinger met een mes bedreigd. Afgelopen zomer was het raak bij snackbar Verhage. De overvaller zwaaide eveneens met een mes.



De winkeliers gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid, weet Aad Blom, voorzitter van de winkeliersvereniging. Uitbreiding van de hoeveelheid camera's is volgens hem niet nodig. Wel ziet hij heil in het vaker bespreken van verdachte personen onder collega's. ,,Het beste is een honkbalknuppel in de zaak, maar ja, dat mag niet.''



Toezicht

Ondertussen hamert Ron Boers namens ONS.Vlaardingen op extra toezicht van de Lichtblauwe Brigade. Dat team telt momenteel vijftien man. Hij wil dat aantal minimaal verdubbelen. De raad ging daar eerder niet mee akkoord. Hij heeft nu zijn hoop gevestigd op de nieuwe burgemeester, die begin januari aan de slag gaat.



CDA-raadslid Marco van Unen gaat nog stap verder: hij wil meer 'echt blauw'. ,,Uitbreiden van de Lichtblauwe Brigade is aan de gemeente, maar het zou vanuit Den Haag opgelost moeten worden.''