Vlam en rookwolken boven Botlek

,,Het bedrijf heeft vandaag wat testen uitgevoerd en dat is niet helemaal goed gegaan. Er is een verkeerd product in de pijp terecht gekomen, waardoor er extra grote vlammen en veel rook zichtbaar is. Rook is nooit goed, maar er zijn gelukkig geen meldingen van gezondheidsklachten", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Het is ook niet nodig om ramen en deuren te sluiten.