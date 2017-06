'Vliegende yogi' vliegt van les naar les

De rotoren van de twee helikopters tegenover het terras van Hotel New York zijn nog niet uitgedraaid of de yogamatten liggen al klaar op het veld. Instructrice Mariska Gunsing, vandaag even omgedoopt tot ‘vliegende yogi’ snelt vanuit haar toestel naar het podium om daar haar eerste positie aan te nemen.



,,Ik heb de groep hier iets meer uitgedaagd dan bij de vorige les’’, vertelt ze wanneer ze na ruim drie kwartier klaar is met haar sessie. Ze komt net vanuit Noordwijk gevlogen, waar de met een groep van 60 deelnemers op het strand een les heeft gedaan. Zo stapt ze weer in de helikopter om de dag af te sluiten in Almere.



,,Ik vind het echt heel vet om te doen’’, lacht Gunsing. ,,Yoga is echt in opkomst en dat is alleen maar goed. Hoe meer mensen aan yoga doen, hoe beter.’’