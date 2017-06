Vliegtuigen komen te dicht bij woonwijk

De overlast is er vooral in Schiedam, Pijnacker en Lansingerland. De DCMR heeft de afwijkende vliegbewegingen ontdekt bij een analyse van de lawaaimeldingen. Daarbij is niet zozeer gekeken naar de zogeheten veelklagers, maar juist naar bewoners die niet meer dan enkele malen aan de bel trokken.



'Het zou om meldingen kunnen gaan van meer bijzondere situaties, die niet dagelijks aan de orde zijn', verklaart de milieudienst die methode in het rapport Analyse meldingen rondom Rotterdam The Hague Airport - Jaarrapportage 2016.



De vertrekroute vanaf Baan 24 blijkt dan een klachtenbron, omdat vliegtuigen er ter hoogte van Schiedam 'met enige regelmaat' van afwijken. Waarom ze dat doen, is niet bekend. De DCMR pleit voor een onderzoek daarnaar, zodat een oplossing kan worden bedacht.



Blij met advies

John Witjes, bewonersvertegenwoordiger namens Schiedam in de Commissie Regionaal Overleg Rotterdam The Hague Airport, is blij met het DCMR-advies: ,,Er is sprake van veel overlast in vooral Schiedam-Noord en die moet verminderen. Hoe korter de bocht, hoe minder overlast.''



Het gemeentebestuur van Schiedam dringt aan op een handhavingspunt bij de stad. Dit punt markeert de grens van de maximaal toegestane geluidsbelasting en meet ook meteen de daadwerkelijke overlast van vliegverkeer.