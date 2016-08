'Vlieguren maken' dankzij een operatierobot

Het bleek makkelijker dan Bouhuisen had gedacht. Tenminste, de eenvoudigste oefening ging hem goed af. ,,Ik heb mijn nieuwe baan gevonden'', stelt de Naaldwijker met een lach.



Maar hij weet wel beter. Het opereren met de Da Vinci Robot, vooral gebruikt voor het verwijderen van de prostaat bij kanker, vergt veel precisie. Voorheen konden de artsen het werken met de vier verschillende armen, met minuscule beweeglijke handjes, niet oefenen.



,,De eerste keer was het dan ook heel erg spannend. Ik wilde opereren, het mocht ook, maar het was wel ongemakkelijk'', vertelt Pim van Leeuwen, specialist in opleiding.



Met de Skills Simulator kunnen artsen nu 'vlieguren' maken zonder een echte patiënt te opereren. Van het wegbranden van bloedvaatjes tot het dichtnaaien van de plasbuis. ,,Piloten oefenen ook eerst in de vluchtsimulator voor ze de lucht ingaan. Zo kunnen wij nu ook oefenen voordat we opereren. Hierdoor worden zo min mogelijk patiënten blootgesteld aan artsen die het nog moeten leren'', zegt uroloog Martijn Busstra, die in het Erasmus MC en in het Prostaatcentrum Zuidwest Nederland in het Franciscus Gasthuis werkt.