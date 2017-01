Vlogger laat zoontje middelvinger opsteken naar politie

Volgens de politie reed de man tegen het verkeer in op de Zoutmanstraat in Rotterdam. ,,Ze hebben weer echte boeven gevangen'', zegt hij tegen zijn zoontje. ,,Wat zeg je tegen de politie?'' vraagt hij aan zijn zoontje, terwijl hij filmt hoe de agenten een boete uitschrijven. Het jongetje steekt in navolging van zijn vader zijn middelvinger op.

BN'er

Vader Nicky Zouwer uit Zoetermeer is bekend van het tv-programma Oh Oh Daar Gaan We Weer, de opvolger van de populaire realityserie Oh Oh Cherso. Hij plaatste de video op zijn Youtubekanaal Zoufox. Videosite Dumpert nam het filmpje over. Bezoekers hekelen zijn actie. ,,Triest. Arm kind.''