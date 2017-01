Vlogster Lara neemt een kijkje op trouwbeurs in Van Nelle Fabriek

Video Zelfs Trump legt het af tegen mega-zeilschip in Rotterdam

17:11 Zelfs die van Donald Trump was kleiner. Terwijl Leidenaar Hanco Bol (47) door de lens van zijn camera tuurt en zich verlekkert aan het mega-zeilschip Y712, afgemeerd aan de kade van de Merwehaven in Rotterdam, trakteert hij omstanders op info over dit soort superschuiten.