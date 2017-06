Vmbo'er uit Middelharnis haalt in Goes vwo-diploma

Het Luzac College in Goes durfde het na een toelatingstoets wel aan met de scholier. Lars Kok is er nog steeds dankbaar voor en betaalde het vertrouwen dubbel en dwars terug. In twee jaar voltooide hij het vwo. Zonder onvoldoendes en met negens en achten op zijn eindlijst slaagde Lars Kok, die er dagelijks drie uur reistijd voor over had.



Terwijl Lars van de basisschool het advies voor een vmbo-opleiding had gekregen. Op het Edudelta College in zijn dorp voelde de jongen zich geen moment thuis. Hij reeg de negens en tienen aaneen, maar was al gauw het pispaaltje van de klas. ,,Ik werd gepest, paste niet tussen de andere leerlingen'', zegt hij. ,,Zij zagen ook wel dat ik te slim was voor deze school.''



Afspraken

Moeder Paula Kok zegt in het tweede jaar al te hebben gevraagd of haar zoon niet naar de havo kon. ,,Op het Edudelta College adviseerden ze toen om het vmbo af te maken en daarna door te stromen naar havo 4'', vertelt ze. ,,Maar na het vmbo kon dat niet meer. We hoorden dat de drie scholen daar afspraken over hebben gemaakt. We konden niet eens op gesprek komen bij die scholen en voelden ons enorm om de tuin geleid.''