VNL pleit voor straffeloos etnisch profileren door politie

Quote Het is heel raar om voor etnisch profileren te zijn Carola Schouten (ChristenUnie) Etnisch profileren heet het: mensen met een ander kleurtje dan blank aanhouden voor bijvoorbeeld een verkeerscontrole, puur op basis van hun huidskleur. Het is omstreden; de politie ontkent dat het gebeurt, maar de voorbeelden waren het afgelopen jaar geregeld in het nieuws. Rapper Typhoon zocht vorig jaar de publiciteit nadat hij staande werd gehouden in zijn grote nieuwe auto. En dat was niet de eerste keer.



,,VNL is voor etnisch profileren'', zegt Hoogwerf, tevens gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam. ,,Omdat het realistisch is. Je moet kijken naar de misdaadcijfers. Bepaalde groepen zijn oververtegenwoordigd, jongens rijden in een auto van een ton door de wijk. De politie moet haar tanden laten zien. Ik zie liever dat iemand vijf keer voor niets wordt aangehouden dan dat iemand met wapens rondrijdt en een overval pleegt.''

Het idee van VNL is onzinnig, stigmatiserend en onterecht, vindt PvdA-kandidaat-Kamerlid Richard Moti. ,,Kenneth Vermeer, de keeper van Feyenoord, wordt twintig keer per maand aangehouden omdat hij een donkere huidskleur heeft en in een grote auto rijdt.''

App

Uit het publiek kwam de vraag wat het kabinet (mét PvdA) gedaan heeft om etnisch profileren tegen te gaan. ,,Er is een simpele app ontwikkeld'', antwoordt Moti. ,,Mensen kunnen via de app een melding doen. En dan wordt onderzocht of het politieoptreden terecht of onterecht was.''

Het is heel raar om voor etnisch profileren te zijn, vindt ook ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten. ,,De enige manier om de veiligheid te verbeteren, is investeren in meer wijkagenten.''

Het 010 Debat, een samenwerking tussen centrum voor democratie LOKAAL en het AD Rotterdams Dagblad, stond in het teken van de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart. Kandidaat-Kamerleden met een (zo mogelijk) Rotterdamse achtergrond gingen in het Nationale-Nederlanden Café in groepjes in debat over drie stellingen over veiligheid, duurzaamheid en zorg. De PVV had afgezegd. ,,Sommige mensen moeten gewoon werken voor hun geld'', liet PVV'er Jeffrey Rijken per tweet weten.

Eigen risico

SP, GroenLinks en 50Plus waren het snel eens over marktwerking in de zorg: die moet afgeschaft worden. ,,De zorg is slechter geworden en duurder'', vindt Sun Yoon van Dijk (SP). ,,En het eigen risico is door het plafond gegaan.'' Het CDA wil het eigen risico niet afschaffen, aldus Chris van Dam. ,,Het is heel goed dat er een rem zit in het systeem.''