Voetbalclub weigert leden die niet op kunstgras willen spelen

,,Het klinkt misschien hard en onsympathiek, maar we willen eerlijk zijn, ook om teleurstellingen te voorkomen'', licht Zwervers-voorzitter Ger Jacobs toe. ,,We respecteren de keuze van de ouders, maar het is wel een teamsport. We krijgen te maken met elftallen die moeten afzeggen omdat er te weinig spelers zijn. Afgelopen zaterdag konden drie uitwedstrijden niet doorgaan. De KNVB deelt daar na de winterstop boetes voor uit.''

Hij merkt dat er verdeeldheid ontstaat tussen ouders onderling. ,,We adviseren ze alle informatie over kunstgras nog eens goed na te lezen.'' Van de circa 400 jeugdleden zijn er bij Zwervers 30 kinderen die van hun ouders niet op kunstgras mogen spelen.

Woede

Het besluit leidde tot woede bij sommige ouders. ,,De club zegt eigenlijk: je moet op kunstgras spelen en niet zeuren, anders zoek je het maar uit. Dat is toch te gek voor woorden'', reageert Brenda Bunders, een bezorgde moeder. ,,Ik vind het risico te groot, de gezondheid van mijn zoon gaat boven alles.''



Vaak kon zij er met de elftalleiding uitkomen. ,,Er werd gekeken of het mogelijk was op natuurgras te spelen. Op kunstgras deed hij niet mee, net als een teamgenoot. Maar dit ligt anders, ik ben teleurgesteld in de club.''



Bunders geeft toe dat het moeilijk te beoordelen is of kunstgras nu gevaarlijk is of niet. Deskundigen duikelen over elkaar heen. ,,Ik heb ook geen oplossing, maar zoals Zwervers nu reageert kan niet, vind ik.''

Quote Ik vind het risico te groot, de gezondheid van mijn zoon gaat boven alles. Moeder Brenda Bunders

Begrip

Voetbalbond KNVB erkent dat het een lastige situatie is. ,,Ouders hebben een eigen verantwoordelijkheid, maar dat hebben de clubs ook. Wij moeten daar begrip voor hebben'', zegt woordvoerder Chris van Nijnatten. ,,Als KNVB volgen we het RIVM. Die stelt dat je op kunstgras veilig kan voetballen. Als ouderen anders kiezen, dan moet je dat respecteren.''



Een oplossing is volgens Zwervers-voorzitter Jacobs dat de overheid geld uittrekt om de 'gevaarlijke' toplaag van alle tweeduizend kunstgrasvelden in Nederland te vervangen. ,,Maar dat duurt nog zeker twee tot drie jaar.''



Maandag wil het Zwervers-bestuur in gesprek gaan met de ouders. Brenda Bunders heeft geen zin in het overleg. ,,Na deze mededeling voel ik daar niet veel meer voor.''