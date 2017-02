Voetballer breekt neus van scheidsrechter met kopstoot

Het was vijf minuten voor tijd en Steeds Hooger stond met 2-0 voor, toen een speler van Kocatepe na een overtreding het veld werd afgestuurd. Boos - volgens zijn club omdat een eerdere overtreding op hem niet door de scheidsrechter was gezien - deelde hij een kopstoot uit. Voordat de politie arriveerde, was de dader er al vandoor.

De neus van de scheidsrechter is in het ziekenhuis gezet. Volgens voorzitter Sander Vis van thuisclub Steeds Hooger is de leidsman erg ontdaan. ,,Door dit buitensporig geweld vraagt hij zich af of hij nog wel het veld op wil.'' Het incident kwam volledig uit de lucht vallen, zegt Vis, die langs de lijn stond. ,,Het was een prima wedstrijd tot de kopstoot. Bij die speler zit echt een steekje los in de bovenkamer.''