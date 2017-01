Vogelklas Karel Schot in Rotterdam treurt om dode bosuil

Godijn ontdekte de dode bosuil tijdens een uilenonderzoek in Albrandswaard. ,,Ik zag iets bruins aan een hek bungelen. Met mijn verrekijker zag ik al van grote afstand dat het een bosuil was.’’ Het nummer op de ring die op de vogelpoot was geklemd, wees uit dat de vogel van de Vogelklas was.



De uil was in 2010 als kuiken in Alblasserdam gevonden. Omdat medewerkers van de Vogelklas niet wisten waar het vogeltje vandaan kwam, werd zij twee maanden later bij een nest in Poortugaal losgelaten. ,,Uilenmoeders doen daar nooit moeilijk over, want ze herkennen hun eigen uilskuikens niet’’, aldus hoofd dierverzorging Mirjam van den Ouden van de Vogelklas.



Uit onderzoek bleek dat de vogel nog kerngezond was. Voor de Vogelklas het bewijs dat haar aanpak succesvol is. Van den Ouden: ,,Ook al is het fijn om te weten dat ons uilskuikentje zes jaar lang een fantastisch leven in het wild heeft gehad, een terugmelding op deze manier heb ik toch liever niet.’’